曾推動東京奧運台灣正名的前國手紀政，日前表示明年將再發起「2024年巴黎奧運正名公投」。對此，資深媒體人黃暐瀚就指出，針對「改名」相關的話題再起，但是在討論這些前，應該要先想清楚一件事情，到底是改名重要？還是選手權益重要？2018公投才討論過的是，可別忘了。

黃暐瀚今(2)日在臉書發文指出，「奧運改名」的話題要做選擇之前，他想先問一句，「是改名重要？還是選手權益重要？」他認為，如果改名完全不會影響到選手權益，那他就支持改名，改成台灣隊，國際辨識度更高、更不容易被與大陸隊混淆。但萬一改名有可能影響到選手出賽的權益，那就得審慎為之。

資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

黃暐瀚直言，2018年的「東奧正名公投」成案後，儘管最後公投未過，卻造成2019年計劃在台中舉辦的東亞青運會被東亞奧會投票否決。當我們意圖打破1981年的洛桑協議時，大陸就會出手「杯葛」，並且他們有足夠的國際影響力，可以影響其他國家。

黃暐瀚說，對於這個狀況，當時的美國AIT主席莫健就在總統府告訴蔡總統，舉辦「東奧正名公投」很有可能會影響台灣的奧會會籍，美國也愛莫能助。這造成當年投票前兩天，數十位奧運選手在體育署開記者會，公開反對「東奧正名」公投。

以上所述，都才只是兩年多前的事情。黃暐瀚表示，他很驚訝現在僅僅過了2年多，船過水無痕，大家好像都忘記這件事了？華航正名若失敗，損害的是「商譽」跟「利益」；奧運改名一旦失敗，甚至影響出賽資格，損失的就不只是時間與金錢，而是運動員的汗水、淚水跟青春，黃暐瀚重申，這些事情都是必須謹慎為之的。