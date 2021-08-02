有些人花錢如流水，每次領到薪水就大手大腳的揮霍，完全沒有理財觀念。運勢命理網站「知命命理」分析，額頭尖銳、眉毛尾部散亂、鼻翼纖薄、門牙縫隙大的人最敗家，他們花錢不懂節制，即使收入再多也難以存錢。

▍1.額頭尖銳

這是指額頭從外形來看過於突出，一點都不飽滿，這樣的長相讓人看起來缺乏成熟感，在待人處事方面過於隨性，不懂得什麼是三思而後行。擁有這種面相特徵的人，很容易因為輕率而犯錯，胡亂揮霍自己所賺得的財富，花錢時完全不計後果，因此總是存不了錢。

▍2.眉毛尾部散亂

眉毛的尾部呈現分散、無序的狀態，意味著此人性格不夠嚴謹，無論是在工作還是在生活中都沒有明確目標。這種缺點會導致他們的理財觀念相當雜亂無章，不懂的節制，也不去比較CP值，總是漫無目的的隨意揮霍。

▍3.鼻翼纖薄

鼻翼在面相中被稱之為財庫，代表理財能力和財富儲蓄能力，如果財庫不夠豐盈，顯得過於纖薄的話，意味著此人在生活中不是一個持家有道、消費懂節制的人，必然會因為自己的某些慾望而大手大腳的花錢，即使自己的收入再怎麼豐厚，也無法存錢。

▍4.門牙縫隙大

如果門牙之間有明顯的縫隙，可能導致此人總是花錢如流水，而且很容易遭遇破財危機。這類人遇到被動消費的情況較多，意志力薄弱，隨便幾句話就被說服，難以避免破財。

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