桃園市長鄭文燦2日指出，桃園昨爆發特殊交友圈1人引爆5家人確診的小群聚感染，透過警政系統追溯3周，以人追人揪出，直言假如社區端不能阻止微型傳播鏈的話，隨時都會有一些小群聚產生，重申精準疫調、擴大匡列、多次採檢、確實隔離四大方針一樣要落實，再度呼籲特殊交友圈要主動採檢。

「雖然今公布5個確診個案看起來比較多，但這是衛生局跟警察局努力工作的結果，也是清零過程必要的！」鄭文燦預告桃園2日至少新增5確診，是特殊交友圈引發的家庭群聚感染，包括1特殊交友圈和5家人，其中媽媽案15784確診昨先公布，兒子及家庭成員共5人今公布確診案號。

鄭文燦說，特殊交友圈內的個案15693，在7月27日被匡列公布，但他一直沒有交代足跡，29日透過警政疫調團隊往前追溯三個星期，發現他9日、10日有另外接觸者，雖然已經差了快要20天，但是匡列其他接觸者後，發現該接觸者7月15日開始有症狀，再匡列他的家庭成員，結果除了他本人確診，連同他媽媽在內還有5個確診，3個成年人CT值比較高、30以上，但2個小孩子CT值比較低。

「疫調團隊價值在於擴大追蹤、擴大匡列！」社區如果有黑數或隱形的傳播鏈，常常就會產生不明原因的社區感染，從社區到家庭、到學校、到工廠、到醫院、長照等各式各樣機構，假如社區端不能阻止這種微型傳播鏈的話，隨時都會產生一些小群聚，這就是現在在進行疫調工作的價值。

鄭文燦再度呼籲特殊交友圈的朋友們，確診後如果採取危險的社交活動，會帶來職場的同事、家裡的親人、或朋友圈的感染，這段時間如果有這種行為，要主動採檢，特別謝謝警察衛生團隊，往前追好多天追出確診個案。