美國國家過敏和傳染病研究所所長、拜登總統首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，儘管Delta變種使新冠病毒感染的風險越來越大，但他認為美國不會走上封鎖的回頭路。

佛奇周日接受媒體訪問時表示：「我不認為我們會看到封鎖，我認為美國擁有足夠的（疫苖接種）人口比例，雖不足以終結這場疫情，但我相信足以讓我們不致於進入去年冬天的情況」。

全球的Delta變種病毒感染病例正持續激增，以往在遏制新冠疫情方面相對成功的部分亞洲國家，如菲律賓、泰國和越南，現在封鎖的熱區越來越多。

在澳洲最大城市雪梨，軍方自周一起將進駐協助當地警務工作，以確保檢測為陽性者進行隔離。法國政府正在對抗第四波疫情，並祭出在許多公共場所都需要出示疫苗接種證明的健康通行證等防疫措施。這些收緊的防疫規定，在澳洲和歐洲引爆一波波的示威抗議活動。

儘管佛奇不認為美國會需要像去年那樣再度關閉國家，但他在接受媒體訪問時仍提出警告，他表示，隨著Delta變種病毒繼續擴散，「情況正在惡化」。他表示，美國有1億人有資格接種疫苗，卻沒有去接種。

根據路透社所做的分析，過去10天，美國每日公布的平均新增病例數已幾乎增加1倍，且許多州的住院人數正在激增。但與此同時，接種疫苗的美國人亦有所增加。

美國國家衛生研究院院長Francis Collins周日接受媒體訪問時表示，這其中的一線希望，是人們正在意識到這一點，這對於那些對接種疫苖感到猶豫的人而言，可能是一個轉折點」。

為了摧動疫苖接種率，拜登總統上周宣布所有新接種疫苖的美國人可獲得100美元獎勵金，以及所有聯邦人員須出示疫苖接種證明，否則就得接受定期病毒檢測等防疫規定。

此外，包括谷歌、臉書、網飛、優步、推特、摩根士丹利、高盛、貝萊德、迪士尼和沃爾瑪等許多美國大型企業亦要求員工需接種疫苖才能回辦公室，這樣的趨勢正持續增強。

根據人均新增病例數統計，佛羅里達州是全美疫情最嚴竣的地區之一，其過去一周新增逾11萬個新病例，較前一周增加50%。