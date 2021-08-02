國民黨前主席朱立倫今天在臉書宣布參選國民黨主席，國民黨前副主席郝龍斌今天對此表示，朱立倫願意站出來用他的方式為國民黨盡力值得肯定；他也直指國民黨現在的問題是監督不力，將來發展堪憂，因此需要強有力的領導。

郝龍斌說，民進黨執政荒腔走板，無論在疫苗、疫情控制上大家都不滿意，然而國民黨這幾年表現也未盡理想，沒做好強而有力監督，在野黨是要監督制衡，這方面國民黨做不好。

郝龍斌強調，國民黨不要寄望民進黨失敗，以為討厭民進黨就會喜歡國民黨，如果不能讓民眾感覺到國民黨有改革、改變、接地氣、反映民意，國民黨未來發展堪憂。「國民黨現在最缺的就是戰鬥力。」

今陪同郝龍斌開記者會的前衛生署長楊志良也說，「民進黨這麼爛就是因為國民黨太爛了」，沒有有力的監督，導致民進黨腐敗，國民黨要負相關責任。

楊志良認為，國民黨如果有兩萬人願意站出來選主席，國民黨才有救，他喊話現任主席江啟臣，不要再設資格門檻，加入國民黨一天都能開放選黨主席，比如中廣董事長趙少康，也應該讓他能選，用理念跟風格去競爭，越多人參與黨主席國民黨主席選舉，國民黨就有救了，江啟臣看到任何人要選都應鼓掌。

媒體詢問郝龍斌事前有無跟朱立倫討論過參選的事，郝龍斌回應，朱立倫要選之前應該也廣徵各方意見，他跟朱是好朋友，經常有私下溝通聯繫跟討論。媒體也追問郝自己有無參選意願？郝則表示，「我會用我認為對國民黨有利的方式，為國民黨盡力。」