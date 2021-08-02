食藥署（陳人齊攝）

我國現有疫苗短缺，許多民眾等不到AZ、莫德納疫苗。衛福部食藥署今天表示，上周五（30日）已完成高端公司生產的前四批疫苗檢驗作業，並核發封緘證明書，目前正在進行封緘作業，完成後將可交由疾管署安排後續接種作業。

食藥署表示，本次通過封緘的高端疫苗共有四個批號，總數達26萬5528劑，批號依序為SP2106、8萬6979劑；SP2107、5417劑；SP2111、8萬6391劑；SP2112、8萬6741劑。

食藥署長吳秀梅昨天說，由於這是高端第一次將疫苗送交檢驗，因此必須走完整的30天流程。食藥署研檢組組長王德原今天則指出，由於高端的次單位疫苗需要額外進行效價試驗，必須經動物試驗證實具有免疫力，而讓動物接種後須觀察21天，因此往後的每批疫苗都要等待約30至35天的檢驗時間。

不過食藥署7月18日才通過高端疫苗的緊急使用授權（EUA）申請，若按食藥署的說法推算，顯然高端早在6月底就已將產品送交食藥署進行檢驗。

王德原說，依照EUA的書面資料顯示，高端疫苗可保存約6個月，這次針對每批號的都會抽取600劑樣品進行異物檢查，攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、鋁含量、CpG含量、總蛋白量、抗原含量、細菌內毒素、無菌、效價及異常毒性等試驗。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，我國庫存疫苗中AZ還剩57.5萬劑，估計只夠撐到8月3日，莫德納中央與地方合計也只剩68.9萬劑，且大部分是保留當第二劑使用，而高端疫苗今完成封緘，將能解決國內疫苗短缺的燃眉之急。