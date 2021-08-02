國民黨前主席朱立倫今早在臉書發表「改變才有希望，重拾領導才能改變！」宣言，宣布加入925投票的黨主席改選，直指黨中央未能充分發揮領導力，以致國民黨逐漸失去國際的重視、對岸的溝通管道、台灣大眾的信任、支持者的熱情，且逐漸失去建國政黨、百年大黨的榮耀；尋求連任的現任主席江啟臣得知後表示，黨主席選舉是例行的黨內民主程序，他尊重任何願意出來參選為黨承擔的黨員，也正面看待黨內選舉的良性競爭。