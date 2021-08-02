朱立倫宣布參選黨魁 江啟臣：正面看待黨內良性競爭 10:572021/08/02 中時 黃福其 、 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣（左）、前黨主席朱立倫（右）。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前主席朱立倫今早在臉書發表「改變才有希望，重拾領導才能改變！」宣言，宣布加入925投票的黨主席改選，直指黨中央未能充分發揮領導力，以致國民黨逐漸失去國際的重視、對岸的溝通管道、台灣大眾的信任、支持者的熱情，且逐漸失去建國政黨、百年大黨的榮耀；尋求連任的現任主席江啟臣得知後表示，黨主席選舉是例行的黨內民主程序，他尊重任何願意出來參選為黨承擔的黨員，也正面看待黨內選舉的良性競爭。 獨家／朱立倫今宣布參選國民黨主席 喊：要贏回中華民國 社評／東奧年輕人互動 看見兩岸未來 #朱立倫 #參選 #江啟臣 #黨主席 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美中宣稱不願發生戰爭 專家：空口說白話 18:032021/07/31 軍事 蘇貞昌「怕民眾存起來」振興不發現金 江啟臣一句話嗆爆 08:512021/08/01 政治 國民黨魁選戰第4參選人 朱立倫矢言：重拾領導才能改變 10:182021/08/02 政治 等了蔡英文5年 江啟臣：朝野共推原住民權益 14:182021/08/01 政治 認同趙少康拋「戰鬥藍」郝龍斌：國民黨不能期待因討厭民進黨而起來 13:052021/07/31 政治 郝龍斌：國民黨沒戰力發展堪憂 需要強有力領導 10:582021/08/02 政治 守護國人健康 江啟臣：立即停止高端疫苗緊急授權 16:412021/08/01 政治 國民黨主席選舉誰贏？ 知情人士爆：2大咖決戰 20:442021/07/31 政治 駁斥逼宮江啟臣傳聞 沈智慧憂民眾黨取代國民黨成為最大在野黨 13:592021/07/30 政治 藍黨魁人選朱立倫行情最好 馬英九：盼新任主席把黨搞好 12:382021/07/31 政治 江任期爭議未解 黨魁改選煙硝味起！傳朱立倫下周宣布參選 與連結盟機率高 04:102021/07/31 政治要聞 政治熱門新聞 戴資穎苦等9年！拿「奧運銀牌」侯友宜回應了 - 政治 東奧過後必有一事發生？ 蔡壁如6字酸爆蔡政府 - 政治 戴資穎為何「銀」恨金牌？趙少康曝2原因 - 政治 東京奧運中華隊成績斐然 郭正亮稱最悲哀是他 - 政治 這名嘴批民調 游盈隆怒：句句都是謊言 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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