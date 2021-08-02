羽球好手「小戴」戴資穎昨（1日）晚在東奧羽球女子賽上摘銀，精彩比賽相當刺激又讓人佩服，戴資穎沒到最後一刻仍不放棄，主持人、作家吳淡如也在臉書大讚戴資穎充滿勇氣、也具備殺氣、也用盡力氣，她也有感發文：「謝謝你教孩子們這堅毅一課」。

戴資穎昨晚上演與大陸勁敵陳雨菲的金牌廝殺大戰，小戴雖然無法奪金，但拿下奧運銀牌仍創下歷屆女單最佳成績，吳淡如在臉書引用戴資穎說過的名言「我最拿手的事，就是做自己，並且樂在其中」，並感性寫下：「謝謝你教孩子們這堅毅一課，直到最後1秒都不放棄」。

吳淡如發文大讚戴資穎：「充滿勇氣也具備殺氣，也用盡力氣，拍子在你手裡，只有你知道它的重量」，並表示：「我們都只是不費力的旁觀者，用心就明白你的不容易，永遠都支持你」，吳淡如真摯發言讓網友超感動，紛紛留言：「堅持是不簡單的事」、「真的很棒！很高水準的比賽」、「戴資穎真的好棒，最後一刻誰都不放棄，這就是勝利」、「真的是給孩子上了一課，什麼是運動家的精神！」也釣出吳淡如直言：「對的，這才是最重要的」。

戴資穎賽後則感性寫下：「但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾」，但她認為，有不完美才有動力去追求更好的結果，拿下個人生涯首面奧運獎牌的戴資穎也向自己喊話：「戴資穎，妳很棒！」