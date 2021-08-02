為解決偏鄉英語老師流動率高、師資聘任不易等困境，教育部透過「遠距直播共學」模式，將優良師資與課程資源帶入偏鄉學校，108及109學年共網羅21位優秀英語教師，為偏鄉英語教育付出熱忱與心力。

教育部國教署自108學年起委請中央大學辦理「英語課程遠距教學研究計畫」，遴選優良合格專業英語師資，結合英語線上學習平台及新興科技數位教材，為偏鄉學生進行「遠距直播共學」。

教育部表示，108學年全國有10個縣市，共計22所偏遠學校330位學生參與「英語課程遠距教學研究計畫」，每周設69節英語課程；109學年度則有9個縣市，共計24所偏遠學校417位學生參與，每周開設120節英語課程。

推動遠距直播教學並不容易，包括偏鄉學校的硬體設備、遠距教師、偏鄉學校協同老師與學生的科技能力，以及網路、設備突發狀況的應變能力等都是考驗。因此，在硬體設備方面，教育部根據參與學校的需要，提供與「個人直播共學」或「團體直播共學」相應的視訊鏡頭、耳機麥克風與收音設備等。

在科技能力方面，教育部舉辦教師增能培訓與工作籌備會議，增進遠距老師與學校協同老師操作軟、硬體設備的能力；應變突發狀況方面，也成立了即時支援小組，為師生解決突發問題。

參與英語遠距教學計畫的教師表示，正因有遠距上課的經驗，不管是國小或國中的師生都對遠距上課與軟體的操作模式相當熟稔，硬體設備也準備齊全，在因疫情停止到校上課期間，省去了前置行政作業的諸多障礙，讓多校的線上課程能得以順利進行。

另外，教育部規畫「暑期不停學」課程，邀請多位英語遠距教師錄製線上教學影片，內容涵括國小三年級至國中九年級的範圍，結合單字複習、句型複習、發音練習等項目，期望學生於暑假期間可更快掌握英語的聽說讀寫能力。