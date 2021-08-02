土耳其南部海岸5 天來發生逾百起野火，已有8人喪命、數以千計人撤離，今天仍有多處火點在燒。同時，希臘和義大利西西里島也傳出野火釀災。

路透社報導，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，南部城鎮馬納夫加特（Manavgat）野火災情，今天再添2死，另有10人在醫院接受治療。

當局表示，過去5天在土耳其發生逾百起火災，目前大多已控制住。但林務部長帕克德米利（Bekir Pakdemirli）說，大火仍在馬納夫加特、馬麥里斯（Marmaris）及內陸城鎮米拉斯（Milas）延燒，某些住宅區和旅館已展開疏散。

影像顯示，在熱門度假城鎮博德魯姆（Bodrum），火勢蔓延，煙霧瀰漫天空，一群遊客和飯店員工搭船逃離。帕克德米利說，這一帶火勢已於今天上午撲滅。

這幾日，馬納夫加特和馬麥里斯分別有5人和1人喪命。根據林務部資料，土耳其今天仍有6處火點在燒，消防人員正致力滅火。

自上月28日以來，已有數以千計人撤離家園。除了當地支援外，還有來自俄羅斯、烏克蘭、伊朗與亞塞拜然的團隊協助滅火。土耳其政府承諾會重建毀損民宅，補償受災地區損失。

帕克德米利表示，至少有13架飛機、45架直升機、無人機與828輛消防車參與滅火。

鄰國希臘西部也發生野火，當局表示，昨天有多間民宅毀損、15人送醫。希臘大部分地區近日氣溫都相當高，預計2日和3日將達攝氏44度。

義大利西西里島消防員昨天表示，野火已連燒2天，火勢擴及卡塔尼亞鎮（Catania），迫使居民逃離家園，當地機場暫時關閉。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100802