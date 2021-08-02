你是蘋果（Apple）M1系列產品的使用者嗎？近日外媒報導，有不少使用者在蘋果支援社群（Apple Support Communities）以及社群平台上反應，自己的M1 MacBook無預警出現螢幕破裂的情況，令人不由得對於此系列MacBook產品的品質感到憂慮。

《9to5mac》報導，近期較為頻繁的出現使用者抱怨M1系列MacBook（包含MacBook Air以及MacBook Pro產品）出現螢幕破裂的情況，而該網站讀者Ian Probert也是苦主之一。Ian指出他在2021年3月入手搭載M1晶片的MacBook Pro，但是在7月底某日使用時掀起螢幕、開啟電腦時，卻發現螢幕上有裂痕。後續他聯絡蘋果要進行維修，但被要求先預付570英鎊（約新台幣22150元）。該使用者指出自己並沒有從事任何導致螢幕損壞的行動，但蘋果方面的回應是，技術維修人員會判定是否是人為損壞，如果是的話，需要承擔維修費。

除了上述例子之外，在蘋果支援社群（Apple Support Communities）以及社群Reddit平台上，也都有零星案例出現。有使用者抱怨6個月前才買了M1 MacBook Air，而螢幕無預警的就出現裂痕；也有使用者指出，筆電就放在桌子上，然後螢幕就在開啟時出現裂痕，然後出現橫條（螢幕損壞的情況）；也有使用者表示他在家裡利用筆電追劇、正在手動調整螢幕角度的時候，除了螢幕左上角有一塊不規則顯示的區域外，螢幕就變黑了。

根據M1系列MacBook使用者在網路上的反應，《9to5mac》分析可能導致螢幕出現問題的情況有兩種。第一是，闔上螢幕時，在螢幕底部有異物導致擠壓到螢幕，而這情況如果發生，無論什麼品牌筆電的螢幕都很可能導致損壞；第二，由於不少使用者都指出螢幕是在正要開啟、關閉，或是攜帶過後（開啟使用時）出現問題，有使用者推測很可能是M1系列MacBook的螢幕框架太弱導致難以承受開啟時的扭力所致。而目前，該網站向蘋果尋求回應，還沒有收到相關回覆。

由於M1系列MacBoook系列在台早已開賣，如果你就是相關產品的使用者，或許近期在使用時可更為留心，並且留意是否有類似情況發生。若有，請儘速尋求蘋果支援服務協助。