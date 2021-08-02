聯詠(3034)預計8月5日舉辦法人說明會，有2家日系外資率先對其釋出最新研究報告，聯詠第二季財報亮眼，毛利率首度衝上逾5成大關，外資看好在漲價趨勢延續下，第三季成長可期，一家維持加碼評等、目標價700元，另一家則重申中立的「持有」評等，目標價維持510元。聯詠今股價在財報、前景利多激勵下，一度攻上562元漲停。

日系外資表示，聯詠第二季財報表現優於預期，毛利率衝上50.3%，主要受DDIC(顯示面板驅動IC)和顯示器相關IC的帶動。展望第三季，由於訂單積壓和代工產能持續吃緊，包括聯詠在內的DDIC供應鏈將啟動另一輪價格上漲，價格上漲趨勢可能持續到2022年。

日系外資表示，聯詠過去3個月股價表現相對大盤偏弱，主要是因為市場認為居家辦公的需求將見頂，且電視需求在下半將放緩，故對DDIC價格上漲趨勢出現擔憂情緒，但以目前主要以舉辦法說會的半導體公司來說，對於2022年均釋出樂觀展望，這有機會扭轉聯詠走勢，期待聯詠在營運上釋出更多積極，如三星OLED DDIC外包潛力、加速OLED DDIC的採用，以及OLED TDDI市場的初步起飛，這可能推動顯示器升級週期之外的進一步增長，預計聯詠今年每股收益將上看60元，維持聯詠加碼評等、目標價700元。

另一家日系外資表示，聯詠第二季毛利率是歷史上首次突破50%大關、年增加16.8個百分點，預估為成本喊漲，聯詠將其轉嫁予客戶，預計第三季還有進一步漲價機會，單季營收季增上看8%，毛利率創高有機會維持到第三季，只是仍需觀察漲價趨勢能延續到何時，重申中立的「持有」評等，目標價維持510元。

聯詠第二季合併營收為341.11億元、季成長29.4%，創下單季歷史新高，單季歸屬母公司淨利為97.86億元、季增加66.6%，同創新高水準，每股淨利16.08元，單季毛利率50.3%、季增6.7個百分點至，年增加16.8個百分點。聯詠累計上半年合併營收達604.78億元、年增加70.4%，歸屬母公司淨利為156.61億元，年幅成長228.5%，每股淨利25.74元，平均毛利率47.4%、年成長14個百分點。

聯詠預計8月5日舉辦法人說明會，屆時預計會對第三季展望、漲價問題做出更詳盡說明。