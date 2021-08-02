新竹科學園區寶山二期擴建計畫環評過關，台積電(2330)為2奈米量身打造的Fab 20晶圓廠投資計畫正式啟動。台積電未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將有利於台積公司供應鏈持續成長，包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。

台積電寶山二期擴建計畫環評過關後，近期將展開土地取得程序，2022年上半年開始進行建廠作業。台積電Fab 20晶圓廠位於研發晶圓廠旁，共將興建4期廠房，預計2024年開始進入量產，將是台積電首座導入全新世代架構2奈米製程的超大型晶圓廠。

設備業者指出，台積電為2奈米製程打造的Fab 20超大型晶圓廠，2022年可開始動工興建，前2期廠房預估會在2023年下半年完工並展開裝機作業，2024年下半年可望進入量產階段，2奈米4期廠房全部完工量產時程約在2025～2026年，總產能將逾10萬片規模。

台積電今(2021年)年資本支出達300億美元新高，較去年大幅增加超過7成；且台積公司未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將有利於台積公司供應鏈包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。

台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。

台積電擴大資本支出，相關設備、材料業者也可望持續爭取訂單挹注業績。

台積電今年資本支出約有8成用在先進製程，先進製程供應鍵均可望受惠。法人看好用於7奈米先進製程的EUV(極紫外光)設備供應鏈將得利，其中包括EUV光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)、應材供應鏈的京鼎(3413)等。

此外，台積電2021年資本支出約1成將用在先進封測及光罩；台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產，預期半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)都可望爭取訂單，助益後續業績成長動能。