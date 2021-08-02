國產新冠疫苗批26.5萬劑已完成封緘作業，完成封緘的疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。疫苗供應鏈的高端疫苗(6547)盤中漲幅在2%以上、原液生產的台康生技(6589)漲幅3%左右，充填業者東洋(4105)則是翻黑整理。

食藥署今日對外宣布，已在7月30日傍晚完成高端疫苗生產首4批高端新冠肺炎疫苗，共計26萬5528劑，已完成審查與檢驗，並核發封緘證明書，刻正於倉儲進行檢驗封緘作業。經完成封緘的疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

食藥署指出，高端生產的高端新冠肺炎疫苗(MVC COVID-19 Vaccine)，已於日前向食藥署申請逐批檢驗封緘，食藥署依序派員赴低溫倉儲現場核對疫苗批號、清點數量、查核冷鏈，每批號疫苗抽取600劑樣品進行異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、鋁含量、CpG含量、總蛋白量、抗原含量、細菌內毒素、無菌、效價及異常毒性等試驗，首4批共計265,528劑疫苗經食藥署審查文件資料與檢驗皆合格後，已於7月30日傍晚核發封緘證明書，刻正於倉儲進行檢驗封緘作業。