日本2日新出爐的7月PMI(採購經理人指數)已見回升，原因是產出與新訂單需求更加強勁，日本製造業商也藉著全球景氣復甦而成長。至於韓國則是更亮眼，已經連10個月在榮枯線之上，但供應鏈供貨不穩，以及物價上漲下，也讓生產者現在是腹背受敵。

韓國7月PMI為53，雖從6月的53.9下降，但仍保持在景氣榮枯點50大關以上，也證明商業活動正在擴張。

調研單位IHS Markit指出，韓國韓國製造業持續增長穩健，下半年估計可以保持這種正面勢頭。

產出方面的指數為53.5，7月不僅連11個月都維持擴張，且高於6月的53.3。為了滿足產能供給，資方也有增添人力動作，但力道不足下，也是5個月以來，徵才幅度最低的1個月。

新訂單與出口訂單都連10個月成長，但增速較6月相比有放緩跡象，因為全球需求受到新冠新變種病毒株影響而減少。

因原物料短缺與交貨持續延遲，導致業者投入成本上漲。同時，這些企業也要面臨，如何說服客戶願意接受轉嫁成本。

報告指出，韓國投入成本創歷史第2高，且連續13個月都是上漲的。至於產出成品價格，其漲幅也創新高。

展望未來，韓企在未來12個月仍保持樂觀，因為預期的生產與需求可望同步增加，不過，樂觀指數卻降到7個月以來的低點。

至於au Jibun銀行日本7月PMI，經季節性調整後，從6月的52.4升至53，而初值為52.2。調研機構IHS Markit指出，日本製造業在第3季的開始，出現好的增長現象。

日本的7月PMI報告中，由於電子與汽車強勁生產，以及市場對半導體需求仍方興未艾，因此全體生產與新訂單增速快，日企對未來預期依然樂觀。

不過，和韓國一樣，也是業者的投入成本大增，增速並創2008年9月以來最快。因此日企製造商也要面對原物料短缺，以及物流中斷利空問題，同時，交貨時間也出現10多年來，第二嚴重的延宕情況。

7月路透社曾調查，由於東京和日本其它地區，因疫情嚴峻而實施的緊急狀況正威脅民眾消費力，故日本第2季與第3季度經濟成長，可能會低於市場預估值。