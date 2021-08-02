在即將進入8月第一個交易日之際，周日隔夜市場美股期貨走高。

目前道瓊指數期貨上漲153點或0.44%，標普500指數期貨漲0.48%，那斯達克100指數期貨漲0.44%。

儘管Delta新冠變種病毒恐阻礙經濟復甦的疑慮導致震盪加劇，7月美股三大指數仍同步收高，為連續第6個月月線收紅，道瓊指數7月收漲1.3%，標普500指數月線收漲近2.3%，那斯達克指數漲約 1.2%。

對通膨的擔憂亦使美股承壓，惟上周五公布的關鍵數據顯示美國的通膨壓力小於預期。6月美國核心個人消費支出（PCE）物價指數 年增3.5%，雖然顯示物價仍然快速上漲，但略低於市場預估的年增3.6%。

此外，美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率為6.5%，遠低市場預估的增長8.4%。這些數據緩解了聯準會可能提前收緊政策的擔憂。

因上季營收為3年來首度下滑，且財測意外疲弱，上周五亞馬遜股價重挫7.6%。8月的第一個交易日仍是財報高峰期，乘車公享平台優步和Lyft、美國藥廠Amgen、醫療保健集團CVS Health、通用汽車、串流平台Roku和金融科技公司Square都將公布業績。

根據FactSet的數據，已有59%標普500指數成份股公布財報，其中88%的獲利優於市場預期。