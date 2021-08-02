開發金(2883)旗下凱基證為數位化發展及培育更多全方位理財菁英，宣布首度推出BMA（Brokerage Management Associate）經紀事業菁英招募計畫，即日起至8月底預計招募150名優秀大專畢業人才加入，提供全方位產品教育訓練、銷售及激勵等相關課程。

台股今年交投持續熱絡，凱基證受惠各業務線動能強勁，營運規模持續擴張，2021年上半年歸屬母公司稅後淨利71.02億元、年增達1.95倍，每股盈餘（EPS）2.07元。據金管會統計，凱基證經紀業務第二季較首季成長13.65％，表現領先同業。

凱基證表示，未來5年發展目標致力結合開發金數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行等「ABCDE」5大策略，BMA經紀事業菁英招募計畫為落實「首選雇主」策略的具體行動，推動人才培育計畫、改革考核及激勵措施等，盼成為金融人才的首選雇主。

凱基證指出，BMA經紀事業菁英招募計畫主要為邁向數位化發展、並培育更多全方位理財菁英。相較於一般證券營業員招募，凱基證提供終身受用的完整投資理財訓練，培訓學員除了保障底薪外可領培訓津貼、並採用獎金制度，同時落實在地招募、在地服務的深耕理念。