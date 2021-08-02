15年前擔任高雄縣那瑪夏鄉長的柯明德（伊斯坦大．呼頌）利用發包河川疏濬工程的機會，收取業者120萬元賄款後，洩漏底價標圖利砂石業者，最高法院維持更二審判決，考量他繳回犯罪所得，且本案爭訟逾8年符合速審法減刑規定，依收賄罪判囚3年6月定讞。

2006年，業者有意在高雄縣那瑪夏鄉河川地採集砂石出售，透過友人認識鄉長柯明德後，共謀以疏濬河川名義開採旗山溪那努木橋一帶砂石，因第七河川局同意那瑪夏鄉公所自辦疏濬工程，業者於是行賄柯男，希望讓工程得標，開採砂石牟利。

柯男收取120萬元後，勾結不肖包商，違背職務以不當限制競標廠商資格、洩漏底價、違法開標決標圖利承包商。

台南高分院更二審指出，高雄縣那瑪夏鄉（三民鄉）是僻靜原住民鄉，柯身為地方行政首長，不思廉潔自持，戮力從公，竟收取賄賂，中飽私囊，考量他已繳回犯罪所得，且符合速審判規，2次減刑後，依違背職務收受賄賂罪判刑3年6月，上訴後，最高法院駁回確定。