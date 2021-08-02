【旅奇傳媒/編輯部報導】您也是巧克力的愛好者嗎？來自中台灣南投的妮娜巧克力，隨著降級微解封，重新恢復營業。堪稱哈利波特霍格華茲化身，深藏在南投埔里的歐式城堡，中臺灣旅遊必訪打卡景點「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，於7/30恢復營業囉。

開園馬上迎接妮娜巧克力夢想城堡的三歲生日，祭出購票入園即贈時尚保冷袋，全館商品每件現折50元，一起歡慶週年慶。

▲週年慶期間，全館商品每件現折50元。 圖：Cona’s妮娜巧克力夢想城堡╱提供

▲週年慶期間，購票入園即贈價值300元的時尚保冷袋。 圖：Cona’s妮娜巧克力夢想城堡╱提供

獲獎連連的妮娜巧克力，是巧克力迷必訪的熱門地點，妮娜巧克力夢想城堡也於2020年榮獲「國際亮點觀光工廠」，不僅有導覽、飲品、冰淇淋、DIY及巧克力商品，更以ISO 22000 & HACCP標準生產高品質規格的巧克力，獲得世界巧克力比賽ICA的冠軍金牌認可，Cona’s妮娜巧克力夢想城堡講求六感體驗的環境氛圍跟服務品質，漫步在歐式宮廷花園，搭配哥德式的城堡建築，不管是親子還是情侶出遊，保證創造您最美好的歡樂回憶。

▲洋溢歐式風格的妮娜巧克力夢想城堡，也深受小朋友喜愛。 圖：Cona’s妮娜巧克力夢想城堡╱提供

目前營業時間為上午10點到下午5點半，下午5點為最後入園時間，歡迎大小朋友一起到南投走走，也別忘了帶著時尚又可口的伴手禮回家。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）