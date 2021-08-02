「世界球后」戴資穎昨(1日)晚出征東奧羽球女單金牌賽，從賽前就有不少名人發文為她加油打氣，雖最後無緣金牌，仍引來許多網友支持鼓勵。對此，主持人陳文茜昨晚以「我們終於在一起：那些體育明星給我們的禮物」為題，感慨這股戴資穎現象讓台灣難得凝聚在一起，直言：「有多久，我們可以沒有爭執、如此同島一心？」

陳文茜昨晚發文寫下，從本屆東奧一開始，戴資穎每次出征都牽動著台灣人的心，昨晚幾乎所有人都守護在電視旁，想親眼觀看這場重要的賽事，「即使球在界外，我們的心都在球場的界內」，也表示昨晚展現出的不只是一場單純的體育比賽，「她承擔的有自己的，有生涯的，有奧運名次的，有兩岸的競爭」。

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

陳文茜說，繼前一晚「麟洋配」奪金後，便把台灣人被肯定的渴望升到最高點，聽著國旗歌，「島嶼上的人們多麼渴望，再擁有一次的感動。其實我們早已失去了那首歌曲歌詞中多數的山河，它只是一個象徵，寬慰了在國際版圖上被邊緣化的台灣」，昨晚台灣人民有志一同為戴資穎加油，「他們加油的，何嘗不是那顆隱藏的、深藴的、有點破碎的心」。

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

對於這股難得的溫暖現象與情感和守護她的心，陳文茜認為已經遠遠超過得到金牌的意義，她感慨已經多久沒見到這樣「同島一心」的景象，「我們終於在一起，一起為戴資穎加油。過程中它的時間不長，但分分秒秒，如許珍貴」，而戴資穎賽後表示：「已經盡力了，沒有什麼遺憾了。」也讓人稱讚其運動家的精神，陳文茜最後強調：「謝謝今夜全島的溫暖團聚。謝謝所有運動場上的台灣選手帶給我們久違的幸福」。