陳玉珍新髮型引關注。(取自陳玉珍臉書)

圖為國民黨立委陳玉珍。(圖/本報資料照)

國民黨立委陳玉珍因過去在監察院人事案攻防中，戰力破表，被封為「女戰神」，她近日突然換了新髮型，剪去一頭長髮，更染了紫色頭髮，俐落造型立刻引發關注。該篇貼文已有超過6千名網友按讚，不少網友都紛紛留言「清爽俐落而且變得更好看」。

陳玉珍7月31在臉書曝光多張新髮型照片，不同以往長髮造型，她這次換成俐落短髮，還染了想了20多年的「紫色」，俏麗造型引發眾人關注。她也在臉書透露，想了20年，終於染了自己要的紫色，變「髮」圖新，也說自己換了新髮型也有了新心情。

陳玉珍提及，自1日起接任國民黨立法院黨團書記長，期待新的改變，新的氣象。對此，不少網友紛紛留言盛讚，「剪了短髮更年輕喔」、「很好看耶！很時尚」、「委員適合短髮專業幹練」、「這個髮型很適合妳唷，漂亮」、「換一個造型神清氣爽，讃，永遠女戰神」、「臉型也變漂亮了，髮型也時髦有型，真的漂亮」。

另外，關於近期疫情影響民生經濟，陳玉珍在另一篇貼文則說，由於疫苗不足，施打覆蓋率未能達全體免疫，導致各行各業哀鴻遍野，失業率不斷攀升，「紓困4.0」預算早已三讀通過，行政院卻只想著複雜且成本高的紓困方案，呼籲政府應該採用直接、有效、及時雨的紓困方式，就是普發現金1萬元。