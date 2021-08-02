花蓮縣政府將在8月辦理35場巡迴注射狂犬病疫苗，同時提供寵物晶片登記服務。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府原定在6、7月替毛小孩們免費施打狂犬病疫苗，礙於當時全台仍是3級警戒，不得不先暫緩，所幸上月27日中央宣布全台降至二級警戒，部分場域與活動適度開放，縣府預計8月於北中南3區共辦理35場次巡迴注射，並在現場免費提供犬隻植入晶片登記服務。

動植物防疫所表示，花蓮防範狂犬病疫情傳播的巡迴注射目前規畫在8月共辦理35場次，設籍在花蓮市、吉安鄉與新城鄉等3鄉鎮市的飼主若欲帶家中犬隻或貓咪前往接種須自費，其餘10鄉鎮市因屬狂犬病高風險區，因此提供免費接種服務。

狂犬病疫苗巡迴注射接種期程分別為北區花蓮市9日至31日，中區壽豐鄉16日至20日，南區玉里鎮16日至26日，因地點與時間每天均不同，詳情可至動植物防疫所網站查詢。

動植物防疫所說，若先前有替家中毛小孩施打狂犬病疫苗的飼主，應會收到一張紅色的注射通知單，屆時再請攜帶通知單、身分證與欲打針的毛小孩前往巡迴地點施打，若家中毛小孩是首度接種，飼主亦可直接繫帶身分證前往。

另外，狂犬病疫苗巡迴注射期間，動植物防疫所提供犬隻免費植入晶片登記服務，不過貓咪則需收費，動植物防疫所說，因目前貓咪數量較犬隻少，因此先以犬隻為免費目標，未來則再視情況調整。

絕育部分，目前縣內尚有額度，動植物防疫所表示，飼主需自主前往合作的動物醫院進行絕育手術，目前採部份補助，公的犬隻與貓咪補助500元，母的則是1000元，不過補助經費有限，額度用完就會結束，飼主可先致電動植物防疫所詢問。

動植物防疫所長周黃得榮表示，飼主每年需定期攜帶家中毛小孩施打狂犬病疫苗，若未依規定者，將依違反動物傳染病防治條例規定處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。