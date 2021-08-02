8月1日，東京奧運會上，中國隊單日拿下3枚金牌，以24枚金牌領跑；美國隊單日拿到4枚金牌，金牌總數達到20枚，追上日本，僅次於中國隊；日本隊單日0金牌入帳，以17金排名下跌至第3名。

中國隊在1日共獲得跳水、鉛球和羽毛球女子單打3枚金牌，但在體操等優勢項目上繼續丟金，總數達到24金。不過，中國隊雖然領先美國4枚金牌，但是要想爭奪金牌榜第一，還是有不小難度。

美國隊在1日獲得4枚金牌，但在多個優勢項目中丟金，比如田徑場上，100公尺大戰被義大利奪金。儘管丟了多枚金牌，美國代表團還是最有希望成為金牌榜第一的團隊，接下來的田徑比賽將繼續深入，除非有更多的阻擊者挺身而出，否則中國很難守住金牌榜第一位置。

日本代表團在1日則0金牌入帳，只有鞍馬一枚銅牌。日本隊只有寄望於後面的空手道、攀岩、棒壘球等優勢項目，才有希望繼續守住金牌榜三甲的位置。

從目前情況來看，澳洲最有衝擊力，在單日進帳4金後，已經追近與日本的差距。