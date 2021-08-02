2021《六都電競爭霸戰》賽事日趨白熱，31日由職業隊伍「ONE Team」和「抽六個正妹當女友」分別贏得「激鬥峽谷」和「特戰英豪」競賽項目的臺北市冠軍後，高雄、臺南、桃園和臺北的代表隊皆已正式出爐，新北和臺中兩地的電競好手，將於接下來的賽事爭取出線機會。六支代表隊將在8月19日齊聚小組賽，挑戰《六都電競爭霸戰》的最高榮譽。連續三年贊助《六都電競爭霸戰》的永慶房屋，期待透過支持健康電競賽事，鼓勵年輕人堅持追夢！

永慶打造遊戲化和數位化的工作環境 讓工作有趣又高效

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，「電競已經列入2024年的巴黎奧運比賽項目，電競選手不僅要有體力應付長時間的專注對戰，還考驗選手們團隊間合作與溝通的能力，還需要拚戰術、想對策，是個兼具體力與智力的競賽項目。永慶房屋鼓勵同仁們工作時也可以同電競選手一樣，發揮團隊合作的精神，一起創造成功！」

永慶房屋亦將遊戲精神導入工作中，推出「永慶大聯盟」工作平台及「永者幣」獎勵，可以兌換電影票、禮券、甚至是3C產品，工作起來更有動力。永慶房屋經紀人張忠祖也表示，在「永慶大聯盟」裡，每個人都有一個虛擬化身，可以升級角色的造型與裝備，讓工作像在玩遊戲，非常有樂趣。

「專人導覽」服務看房零接觸 守護經紀人與消費者健康

永慶房屋在數位科技的投入和創新，更成為經紀人面對環境衝擊時的最佳突破工具。永慶於疫情期間推出「專人導覽」服務，從屋況的介紹、到影片拍攝，掌鏡、剪輯等等工作，都靠第一線經紀人團隊合作的專業分工，迅速產出生動清楚的影片。讓消費者輕鬆在線上進行賞屋，突破疫情所帶來的出入管制和人流限制。

這些無接觸服務，讓永慶房屋在面對疫情衝擊時，逆勢展店9店，六月份雙北直營地區的成交市占更一舉突破5成，還在疫情期間為同仁加薪！塗振宏表示，線上「專人導覽」服務，不但方便客戶在家輕鬆看屋，更在疫情期間，減少接觸風險。「所有專人導覽影片，都是由第一線經紀人專業分工，快速產出。永慶經紀人跟電競選手一樣，透過合作一起創造勝利！」

數位科技和人資制度雙管齊下 永慶創造幸福職場生活

孫慶餘董事長以「誠實提供透明房市資訊」為創業理念，贏得所有消費者的認同。而永慶房屋「先誠實再成交」的宣示，更獲2021年《動腦雜誌》的「永恆金句」的榮譽。永慶房屋期待透過持續支持台灣電競發展，提倡團隊合作、誠實拚戰的精神。塗振宏表示：「電競賽事講求公平競爭、團隊共戰的精神，與永慶房屋講求誠實透明、團隊合作的企業價值不謀而合。永慶很高興能夠透過贊助六都電競爭霸戰，也為台灣的電競發展盡一份心力。也期待台灣的電競選手可以前進2024年奧運，更在奧運賽中贏得勝利，為台灣摘下獎牌！」

從「永慶大聯盟」工作平台、「專人導覽」數位賞屋服務、到確保工作和生活兩平衡的「彈性工作八小時」制度，永慶房屋致力打造健康平衡的職場環境，讓每一位經紀人都樂在工作。2021年永慶房屋將持續徵才，歡迎有意願投入房地產的新鮮人和轉職者，一同加入永慶的行列。