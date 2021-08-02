10天23地，南京疫情是如何擴散全大陸的？（澎湃新聞）

2020年上半年的新冠疫情過後，中國大陸的本土疫情從未像現在這樣令人緊張過。自7月20日南京祿口機場首次檢測出9例陽性病例後，截至7月31日23時，已有超過270人被感染。除南京外，9個省份23城出現了相關病例。

南京疫情傳播鏈延伸得有多廣？它又是如何從機場外溢出來的？不同於過去一年中國大陸出現的其他本土疫情，「多點開花」是這一輪疫情的一大特點。以7月31日在銀川出現的確診患者為例，從未去過南京的他是怎麼被感染的？

澎湃新聞報導，7月17日，大連一行3人搭機到張家界旅遊，中途在南京祿口國際機場轉機，在南京停留時感染了新冠病毒。7月20至22日，3人在張家界遊玩時，來自成都的一家三口也在此旅遊中被傳染。

成都一家三口在張家界中招後，於23日前往常德遊玩，並在24日晚乘坐了一艘名為穿紫河三號的遊覽船。截至7月31日23時，同船的乘客中已有13人被發現感染了新冠，其中就包括了銀川的那位感染者，而他被發現攜帶病毒時，時間快過去一周。

因為時值暑期旅遊旺季，疫情傳播範圍得以在短時間內迅速擴大。但同時，這輪疫情中也出現了一些令人難以忽視的聚集性感染案例。

截至7月31日23時，緊鄰南京的揚州共出現了16例確診病例，是這輪疫情中南京之外感染者最多的城市。而根據疫調，他們的感染源都指向了棋牌室。

7月21日，家住南京市江寧區的64歲老人乘坐大巴來到揚州，隨後的4天內，她都在同一棋牌室打牌。之後，11名去過這個棋牌室打麻將或打牌的老人確診。另外還有3名確診的老人也去了另一個棋牌室。

除了棋牌室本身較為封閉、老人容易感染外，揚州出現如此多的聚集性感染，也與這輪疫情傳播的Delta新冠病毒變異株有很大的關係。

Delta病毒株的傳染力有多強？中國科學院院士鍾南山此前接受訪問時表示，Delta變異株患者的病毒載量高，呼出病毒濃度大，傳染性極強，所以連之前密切接觸者的概念都要調整。現在「在同一空間、同一單位、同一建築，在『發病前』4天」，和病人相處在一起的人都算密接者。

Delta病毒株的傳染力在國際疫情中有目共睹，這種變異毒株於2020年10月在印度被發現後，一直在全球快速擴散。2021年6月底，英國政府報告稱，本國近期約99％的新增病例都是感染了Delta毒株，目前被世衛組織WHO指定為令人擔憂的新冠病毒變體之一。

本應被嚴防死守的境外Delta病毒株是如何進入中國大陸的？甚至還出現在了國內的游船、棋牌室里裡？

7月30日，在本輪疫情被發現後的第11天，南京公佈了Delta病毒株的來源：7月10日從俄羅斯入境的CA910航班（莫斯科至南京）。該航班入境後，飛機上共有7名旅客被確診為新冠肺炎患者，此前也因境外輸入病例較多，多次被民航局「熔斷」，但機場方面並未引起重視。

調查發現，為CA910航班進行機艙清掃的清潔工，因為防護洗脫不規範，很可能造成了個別清潔工感染。更要命的是，該清潔工同時負責國際航班與大陸國內航班的垃圾清運，使得Delta病毒進一步擴散。

而這一輪疫情中，中招最多的就是從事機場航廈或航機客艙客的清潔工。在7月31日為止確診的190例南京患者中，有三分之一的人都是機場航廈或航機客艙的清潔工。祿口國際機場除了在垃圾處理、機場清掃等方面存在漏洞外，未及時封閉機場、轉移隔離工作人員，也是造成傳播鏈外溢的一個重要原因。

7月31日，新華社援引機場知情人的消息說：儘管祿口機場20日就發現病例，但機場工作人員21、22日2天依舊照常上下班。這進一步增加了此輪疫情的社區傳播和跨省傳播風險。

從7月23日起，南京機場之外的感染病例開始增多。由於Delta病毒株平均潛伏期為4.4天，64.7％的傳播事件，在確診病例出現症狀前，就開始感染。這意味著僅7月21到22日這2天，新冠病毒就外溢了不少。

目前，南京已經動員各方資源將機場工作人員及家屬集中轉運隔離，防止再出現新的外溢。只是，即使機場的疫情控制住了，現在全大陸還有很多城市出現的新疫情需要各方合力撲滅，有的病例甚至連傳播路徑還不清楚。

像重慶、瀘州、宜賓新出現的感染者，雖然從他們身上檢測出來的病毒是與南京疫情病毒同源的，但他們都沒有去過南京或其他已經出現疫情的地方。而這些未被查清楚的感染路徑，可能就關聯著新的傳染者。

為了盡早撲滅疫情，大陸多個城市陸續宣布：關閉景區、飛機停飛、居民閉門不出。當日常計畫再次被疫情打亂，我們才發現原來新冠病毒一直在周圍飄蕩，隨時準備給大家的生活按下暫停鍵。