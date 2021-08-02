東京奧運中華隊連創佳績，目前已拿下2金4銀4銅，創下史上最佳記錄，亮眼成績讓全民沸騰，有名網友於ptt表示，今年奧運可能是近年最好看的一年，只可惜台灣無緣棒球賽事，引發鄉民熱烈討論。

今年東京奧運中華隊屢創記錄，一名網友在ptt八卦板詢問：「2020東京奧運幾乎沒時差不用熬夜看比賽，很多選手表現又超好，有沒有今年奧運可能是近年最好看的一年的八卦？雖然棒球沒進好像很可惜」

此文發出後，，引起網友共鳴，紛紛表示：「對呀，都北半球辦，時差少就是爽」、「今年真的猛」、「廢話 贏球當然好看」、「今年各國狀況多，算台灣隊地利優勢」、「今年很多年輕人都很棒」。

針對今年東奧中華隊無緣棒球項目，許多網友也表示惋惜，直呼「少棒球我嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「好想看棒球」、「沒棒球整個向心力就差掉了，台灣人沒有棒球看不行」、「如果有棒球 全台灣都沸騰起來了」。