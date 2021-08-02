國民黨前副主席郝龍斌與前衛生署長楊志良將遞狀向高等行政法院聲請停止執行高端疫苗緊急授權（EUA）。兩人今天一起開記者會說明，郝龍斌痛批衛福部草率給EUA根本「義和團式草菅人命」，打擊政府也打擊高端疫苗的公信力。

楊志良指出，國際上有獲得EUA的疫苗，都是至少執行到三期期中試驗，高端卻連二期都沒完成，而整個審查過程完全黑箱，外面看不到到底誰參與審查。蔡英文總統5月13日就可以說7月要打高端疫苗，6月10日食藥署就通過EUA標準，根本先射箭再畫靶，他替食藥署公務員感嘆，人在屋簷下。楊也痛批蔡英文作法獨裁。

楊志良也質疑，高端是民間公司，如果疫苗出事誰要負責？說要捐給友邦，如果友邦施打出問題，中華民國要賠償，那用誰的錢賠？

郝龍斌說，他也認同國產疫苗是戰略物資，將來當然要有國產穩定生產疫苗，他不認同的是政府這種揠苗助長作法，不僅重創政府公信力，也重創高端疫苗公信力，形成多輸局面。這政府已經無法溝通，所以才走司法途徑，為民請命。

國民黨考紀會主委葉慶元坦言，聲請停止執行會遇到的第一個挑戰，是法院在利害關係的認定上，是否具有當事人資格，然而回顧過去案例，像是很多環保案件，環境影響評估通過，環團都會提訴訟，法院也都允許公民團體環保團體提出撤銷訴訟跟停止執行。

葉慶元指出，馬上有幾百萬民眾要施打高端，會不會成為防疫缺口？這樣的影響更直接深刻，因此他認為法院有機會在利害關係的問題上有所突破。而讓國民施打沒經過嚴謹科學驗證的疫苗，會造成緊急難以回復損害已經不言而喻。

至於監察院報告建議捐疫苗拚外交，郝龍斌情緒激動痛批監察院不該做這事，該做的是查清楚過程有沒有黑箱，二期沒做完就給EUA？楊志良也直批「監院可以廢了，孫中山如果醒來，看到這狀況第一件事就是去撞牆。」