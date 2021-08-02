全國三級警戒期間除疫情爆發，詐騙集團也大爆發。民眾黨立委邱辰遠今日召開線上記者會表示，今年5月至7月，詐騙通報累積金額高達11億元，甚至還有詐騙份子假冒衛福部疾管署用電話語音詐騙金錢，行政院應立刻恢復跨部會打詐平台，減少民眾財物損失。

邱臣遠指出，據警政署統計，三級警戒期間，光是「電信詐騙」通報數高達 1397 件，民眾的財務損失金額甚至高達 3 億 8 千多萬元。此外，還有「假網路拍賣」、 「投資詐欺」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」、「假愛情交友」等詐騙手法。

邱臣遠說，詐騙集團這段時間甚至還假冒衛福部疾病管制署，隨機撥打電話，要求民眾透過語音電話核對個人資料，以追蹤國人的健康狀況、進行健康登記，甚至要求按下 0 回報，但若真的按下，就可能造成財產上的重大損失，甚至連自己國會辦公室都接了好幾通這種詐騙電話。

警政署刑事警察局預防科科長陳瑞基回應，疫情期間宅經濟發展快速， 除一頁式廣告及假投資等詐騙手段盛行外，他們也接獲多件防疫隔離 等「假疫調」詐騙的民眾諮詢或檢舉電話，民眾若接到此類型電話，務必在第一時間先向內政部警政署 165 反詐騙專線查證。邱臣遠強調，政府單位不可能透過語音電話來查問疫調或民眾個資。

邱臣遠表示，打詐涉及「阻斷金流管道」、「防制個資外洩」、「截斷通訊網路及轉接話務」、「監控高風險對象」四大手段，皆涉及跨部會合作，政院應儘速恢復跨部會打詐平台。

邱臣遠另指出，第三方支付尚未納入洗錢防制法管理，警方無法追蹤管制，許多詐騙集團利用此漏洞申請虛擬帳號作為詐財收贓的管道。2019年統計詐騙警示帳戶共有3.5萬，其中屬於第三方支付的虛擬帳戶便高達1.3萬，佔了38%。經濟部應盡速訂定授權子法，減少民眾財物損失。