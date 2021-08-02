本周豐興開出平盤；因近日國際原物料僅小幅走軟，故國內市場開平盤觀望，其中鋼筋已連續4周持平，而廢鋼繼上周調降300元後持平；另外業者表示，目前鋼筋成交量普通，但庫存仍低，因此暫無調降壓力，進而開出平盤靜候市場動態。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11600元；鋼筋持平，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至180.2美元；日本2H廢鋼持平，報477美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸445美元。(商品行情網)