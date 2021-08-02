今（2）日公布的2021年7月財新中國製造業PMI（採購經理指數）下降1個百分點至50.3，為2020年5月以來最低。數據顯示，大陸製造業繼續擴張，但擴張勢頭進一步放緩。

大陸7月製造業供給繼續擴張，但擴長速度僅為微弱，需求則出現一年多來首次收縮。7月製造業生產指數和新訂單指數分別創下16個月和15個月以來新低。

財新網報導，部分受訪企業反映，客戶需求相對疲弱；另有企業反映，產品出廠價格上揚抑制了銷售。分類別資料顯示，投資品類新訂單增長強勁，但消費品和中間品類新訂單減少。

外需總體維持穩定，7月製造業新出口訂單指數略高於榮枯線，海外不同地區疫情形勢分化，對出口影響此消彼長。

就業市場變化不大，7月製造業就業指數略高於榮枯線，連續第4個月位於擴張區間。

製造業購進價格指數和出廠價格指數雙雙下降，顯示通膨壓力在7月略有緩解。不過，購進價格指數已連續8個月高於榮枯線5個百分點以上，受訪企業表示原材料價格居高不下，尤其是工業金屬價格高企。

相比之下，出廠價格指數僅略高於榮枯線，創下2020年10月以來新低，表明市場需求對產品價格較為敏感，限制了企業定價能力。

受局部區域洪澇、疫情以及晶片等產品短缺影響，物流交付時間繼續延長，7月供應商供應時間指數繼續位於收縮區間。

大陸製造業界對未來一年的增長前景普遍感到樂觀，但樂觀度下滑至15個月低點。企業憂慮全球疫情未知何時才能受控，擔心供應鏈繼續受阻擾。