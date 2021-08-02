香港一代女神黎姿(現名黎珈而) 曾以《古惑仔》系列電影中的「小結巴」紅遍華人圈，之後在《倚天屠龍記》中演出「趙敏」一角，更被封為最美趙敏，不過她2008年與富商馬廷強結婚後就淡出娛樂圈，現是身價百億的上市醫美公司CEO，家庭事業兩得意，近日，她罕見曬出泳裝照，超逆天身材讓網友都看傻。

黎姿在社群發文寫下：「雖然天氣不穩定有點驟雨，但也阻不了我對陽光的喜愛」，但對陽光也是又愛又恨，雖然享受日光浴，但過度曝曬會傷肌膚，加深皺紋和長雀斑，所以她趁沒下雨曬一下。

而隨文附上她穿著連身泳裝的美照，只見她身材完全沒有走樣，四肢依舊纖細，小腹也相當平坦，皮膚緊緻無瑕疵，根本不像49歲還是3個孩子的媽，讓網友都驚艷不已。

「好美喔，我流口水了」、「一輩子的女神！你是香港第一美」、「身形好完美喔」。黎姿2008年結婚後，就退出娛樂圈，婚後育有3名女兒，一家生活幸福和樂。

而黎姿雖然婚後當貴婦，但她卻沒因此就揮霍無度，接手弟弟的醫美事業，還經營得有聲有色，2017年更掛牌上市，讓她搖身變成身家百億的女富豪，更被封「最美CEO」。