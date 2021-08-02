勞動部2日公布最新的無薪假統計，目前總計有4388家企業，5萬6687人正在實施無薪假，家數續創歷史新高，人數不僅超越5萬人、也再次突破新冠肺炎疫情以來的巔峰；對此，媒體人黃創夏直言，政府不應再慢吞吞討論印券，人民身陷水深火熱，請先「救命」再談「振興」。

疫情逐漸舒緩，五月至今維持兩個多月的3級警戒終於降至2級，但民眾的生計在這兩個月的期間大受影響；黃創夏(2)今日在臉書發文指出，這段期間被放無薪假的人數高速飆升，人民急需救命，但行政院至今卻仍在討論「振興券」的相關事宜，這讓他相當不能接受。

黃創夏表示，救命紓困應該要及時，行政院現在還想要花1、2個月慢慢討論、規劃、印製振興券，根本就是緩不濟急，這些坐在冷氣房裡面的公務員到底以為在外頭的小商家可以撐多久？還不趕快先「救命」再來談「振興」！

黃創夏的說法引發網友討論，紛紛在其臉書底下留言表示「鐵飯碗跟勞工不一樣」、「吹冷氣的怎麼能懂站在豔陽底下連續十二小時曝曬的辛苦」、「別低估光頭酷吏性格及老派頭殼」、「當然是要救命，但是要先救樁腳跟2022選舉」、「很慘、生意不好快撐不下去了、紓困有那麼困難嗎？」「人民都想得到、為什麼官員都想不到、因為你們都在天龍國嗎？」「領薪水的不懂做生意的艱難」。