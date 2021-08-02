台灣現有疫苗短缺，如今連AZ、莫德納疫苗都有短缺問題。衛福部食藥署今天表示，上周五（30日）已完成高端公司生產的前四批疫苗檢驗作業，並核發封緘證明書，目前正在進行封緘作業，完成後將可交由疾管署安排後續接種作業。此一最新消息引發不少網友關注，有網友諷，「817終於等到了」，更有網友酸，反觀買BNT卡成那樣。

食品藥物管理署今（1日）對外宣布，日前已完成高端疫苗生物製劑股份有限公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗，共計26萬5528劑，已完成審查與檢驗，並核發封緘證明書，刻正於倉儲進行檢驗封緘作業，食藥署研檢組組長王德原表示，最快傍晚即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業，效期共6個月。

對於高端疫苗即將加入疫苗接種行列，許多批踢踢網友表示，「我ok，你先打」、「817終於等到了」、「總算等到你了，小綠綠打起來，上吧」、「高端不愧是高端，反觀買BNT卡成那樣」、「BNT作業這麼快，我看全台都打完了」、「太棒了，台灣價值護體，趕快打」、「製圖工廠 : 打高端，上雲端」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

中央流行疫情指揮中心昨（7月31日）表示，台灣庫存疫苗中AZ還剩57.5萬劑，估計只夠撐到8月3日，莫德納中央與地方合計也只剩68.9萬劑，且大部分是保留當第二劑使用，外界估高端疫苗今完成封緘，就是要補疫苗短缺。