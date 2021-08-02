侯友宜今視察剛完工的板橋新埔國中通學廊道。（新北市政府提供）

侯友宜今視察剛完工的板橋新埔國中通學廊道。（新北市政府提供）

新北市府推動「通學廊道安全改善計畫」，自2019年迄今，已完成32所學校周邊環境改善。新北市長侯友宜今（2）日上午視察剛完工的板橋區新埔國中通學廊道，表示明年底前將以50所學校為目標全力以赴，讓上學的過程是個安全、安心又快樂的上學路。

新北市養工處表示，2019年完成11所學校、2020年15所學校，今年度預計完成12所學校，目前已完成6所學校改善，板橋新埔國中，今年2月開工、7月初完工，今年陸續還有海山高中、板橋國小、板橋高中、永平高中、新泰國中、土城國中等6所學校通學環境改善計畫。

新北市工務局長詹榮鋒說明，通學廊道改善工程重點包括協調學校圍牆退縮增加人行道面積、設置符合規範無障礙通行道，也會調整人行道配置，將電箱、燈桿、號誌桿及路樹一併遷移至設施帶、行人與行車分離，並將電桿下地，將纜線整併進新設弱電管溝，讓天際線更乾淨明朗，校園附近空間更為舒適安全。

此外，由於全球暖化造成極端氣候，短延時強降雨頻率增加，這次改善工程在人行道下方放置管式紙模，避免發生透水鋪面孔隙過小，容易造成堵塞等情形，可使人行道透水效果更好，也減少日後維護成本。

侯友宜表示，新埔國中通學廊道改善完工後，將使道路景觀整齊劃一，公共設施井然有序，校園圍牆退縮讓校外的人行道更寬廣，受益的不只是學童，社區民眾也可以共享，不但帶來優質的步行環境，提昇社區生活品質，也讓城市更為進步。