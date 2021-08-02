嘉義市興業路地下道積水，管制通行。（讀者提供）

受西南氣流影響，今日上午10點許，嘉義市10分鐘降下16mm短時強降雨，水量超過抽水機負荷，興業西路地下道積水，管制通行，中央大排垂楊路後段的下埤段排水溢流到路面，下埤里長洪嘉文說，雨下太大了，路面積水及膝，雨勢稍緩後水已逐漸退去。

嘉義市政府工務處表示，本市排水系統建置標準可容許每小時約65至66毫米的降雨量，但今天上午持續滂沱大雨，幾乎是每小時約80毫米的強降雨，以致部分路段出現積水。

市府表示，工已請警察局先行封閉興業西路地下道、世賢路地下道、嘉雄陸橋旁、好市多前、東義路及交流道下北港路已封閉，僅剩內車道可通行，請民眾改道通行。

嘉義市政府表示，今天上午10點許，嘉義市10分鐘降下16mm短時強降雨，抽水系統全數啟動，但瞬間雨量太大，無法完全將雨水排出，有積水的道路已派請員警到現場維護交通，請民眾改道通行，待雨量減緩，排水完畢，再開放通行。

洪嘉文表示，中央大排下埤段排水溢流至路面，下埤路92號、93號、95號及118號等民宅前路積水快到膝蓋，所幸目前無人受困，只盼雨勢稍緩後積水能漸漸消退。