雲林縣2日凌晨下起豪大雨，沿海地區雨勢最大，其中北港鎮雨量突破200毫米，市區出現嚴重積水情況，北港鎮公所已向行政院人事行政總處申請通過中午12點後停止上班、上課；另外，水林、元長、東勢、四湖等鄉鎮也超過150毫米。

雲林縣北港鎮雨量破200毫米，全鎮有如大水池，停止上班、上課。（摘自笨港爆料公堂）

受西南氣流及低壓帶影響，今天中南部持續下暴雨，雲林、嘉義縣升級大豪雨特報，雲林北港時雨量更達到102.5毫米，累積雨量破200毫米。台西鄉、水林鄉、口湖鄉、東勢鄉、四湖鄉、北港鎮、元長鄉發布一級淹水警戒，已經開始積淹水。雲林縣宣布，北港鎮今天中午12點起停止上班、上課。

北港成功路淹水。（翻攝自北港在地生活FB）

北港萬友紙廠淹水，車子在水中急行。（翻攝自 北港在地生活）

北港鎮公所表示，2日凌晨開始下起豪大雨，北辰國小操場變成超大水池，周邊積水接近膝蓋，路旁的機車都被積水沖倒。大同路從市區到巨人高中沿路都積水，連北港朝天宮周邊也出現少見的積水，可說是全鎮都泡在水裡。

文昌路淹到腳踝，民眾角泡在水裡前進。（翻攝自北港在地生活）

鎮民代表蔡明君說，一大早就有民眾反映到處積水，根據中央氣象局資料，北港鎮降雨累積量超過200毫米，全鎮的抽水系統每小時最多抽100毫米，根本排泄不及，北港滯洪池也沒有發揮功效，才會出現許久未見的大淹水情況。

北港人還拿尺量，指出水已經淹到8公分，還在持續增加。（翻攝自 北港在地生活）

鎮民指出，北港地區1日開始降雨，雨勢時大時小，排水系統還能負荷，但到了2日凌晨，雨水可說是「用臉盆倒水般」，水根本來不及排掉，還好接近中午12點雨勢漸緩，希望下午不要再下大雨。

許多北港民眾在臉書「北港在地生活」PO出淹水景象，北港圓環、文昌路、成功路都淹水，「我們這邊積到怏要到50公分」、「府番活動中心也淹大水了」、「崇仁街也是淹進車庫了，至少1/4輪胎高」。