創意(3443)第二季財財報表現不如市場預期，外資認為，儘管未來2年量產潛力高，但恐受到代工產能限制，故維持創意目標價290元、減碼評等。

美系外資表示，第二季每股獲利1.64元，低於市場愈預期，單季毛利率31.8%，同樣也是低於預期，這主要是由於較低的NRE(委託設計)獲利和較高量產所致，導致毛利率較低。

展望第三季，美系外資表示，由於5G和AI需求激增，NRE項目不斷增加，創意將全年NRE收入年增預估上調到中個位數，這主要歸功於AI 應用和晶片對晶片互連技術需求。創意預計NRE今年案量會從去年的29件提高到51件，其中一半來自AI和網路應用程序。

美系外資表示，創意預計今年有30~50%的NRE項目在未來兩年具有量產潛力，但量產的執行仍然是關鍵，創意儘管更對NRE項目具有正面看法，但明年的量產項目依舊會受到代工供應緊張限制。

美系外資表示，在5G需求下，儘管創意看好2022年仍是營運增長年，但明年的量產見度似乎有限，將等待更多量產可見性和新訊息，加上營運支出恐比同業高，故維持創意目標價290元、減碼評等。

創意第二季營收33.01億元，季減少0.34%、年增加12.78%，單季稅後純益2.2億元，季減少28.68%、年增加495%，每股獲利為1.64 元，單季毛利率落在31.83%，季減少2.77個百分點，年增加5.4個百分點。

創意累計上半年營收66.13億元，年增加8.46%，累計稅後純益為5.28億元，季增加71.43%、年增加288%，每股獲利3.94元，毛利率為33.17%，年增加7.94個百分點。