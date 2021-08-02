為擴大惜食分享理念，新北市農業局與新北市學校及青年團體合作，以「減碳有感 惜食分享平台計畫」為主題，提案2021總統盃黑客松競賽，並邀請大家於8月2日至6日期間投票支持惜食理念、也支持青年為社會議題貢獻的熱忱。

農業局表示，在台灣蔬果的規格、外觀不符合市場標準而被淘汰的農產品，淘汰率高達4成，每年有211萬噸格外品蔬果遭到浪費；而超過有效日期的食物數量推估，總計年浪費量有3.6萬噸。

農業局2016年起，開始媒合國內有機、友善耕作小農生產的「蔬果格外品」至惜食分享餐廳，現為更擴大惜食理念，農業局結合鮮果日誌的實務經驗及生產端青農資料，並以致理科技大學的珍食物APP為原型，增加販售格外品、盛產品及即期品的數量及種類。

農業局表示，後續將加入產地青農、惜食與環保餐廳等產銷通路，以及藉由惜食分享平台供有意願加入格外品、盛產品及即期品之餐廳、商店、物流業者、農友或一般民眾能共同參與買賣，擴大惜食分享理念，拯救更多在生產端和消費端可能會被浪費的食材。

農業局長李玟表示，2021年總統盃黑客松比賽，此次評比採70％評審投票以及30％民眾投票，採取網路投票，網址：https：／／presidential-hackathon.taiwan.gov.tw／ProposalPoll.aspx。