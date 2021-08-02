受到疫情影響，今年許多行業紛紛暫停招聘新人以減少成本支出，凸顯出有完善體質的企業才能因應突如其來的危機，企業能否永續經營已成為畢業生選擇投入職場的重點之一，信義房屋第二季針對大一到碩二的在校生發出問卷調查，發現竟然高達96.4%的學生都認為ESG（環境E，environment、社會S，social和公司治理G，governance）是非常重要的企業經營議題，更有78%的學生會優先選擇這樣的企業來就業，顯示年輕世代認為薪資福利已不是唯一考量，更看重工作的價值與公司對於社會的正向影響。

過往的畢業生通常以薪資、福利、工作環境以及企業品牌作為就業選擇企業的前幾項條件，但自去年全球COVID-19爆發以來，對於突如其來的局勢變化能夠超前部屬、從容應對，並逆勢反轉的通常都是長期經營ESG的永續企業，這也改變畢業生在求職時的想法，越來越多新鮮人求職首選經營ESG的永續企業。

以信義房屋來說，在疫情衝擊之下，2021第一季營收仍較去年同期成長65%，更連續七年榮登「公司治理評鑑」中上市組排名前百分之五，受評905家上市企業中僅有10家連續七年獲此殊榮，證明透過ESG的經營實踐，義與利絕對有機會雙成。

除此之外，信義房屋向來很鼓勵員工投入志工活動或社區服務，像是自2007年起組成的信義志工，推動至今累計投入超過22030人次、服務163145小時，另外，去年因突如其來的疫情大爆發，信義房屋更加鼓勵同仁面對疫情，從社區的需求出發，協助社區大小事，提供各項貼心的防疫措施。

信義房屋每位同仁為社區服務不遺餘力。(圖/信義房屋提供)

仁愛店專案執行協理吳正義，曾獲頒過第20屆金仲獎楷模，服務至今超過14個年頭，他認為要維持工作熱情不減的最佳作法就是維持工作中的幸福，曾有一次因故沒有規劃聖誕節，但客戶的小孩非常期待，吳正義決定穿著聖誕老公公裝，一路騎車出發前去客戶的家，當天換來客戶一家的笑臉，真誠的服務，也讓雙方成為好朋友。

環境方面，透過購買綠電的方式，信義房屋今年已使17家碳中和門市每年可以減少超過20萬公斤的二氧化碳排放量，成為全台首家直接使用綠電達到門市碳中和的房地產業者，並且期望在2050年達到全信義企業集團100%使用綠電的永續目標。

信義房屋以「高標準甄選人才」、「紮實的教育訓練體系」與「專屬學長姐一對一分享實務經驗」培養產業優秀人才，新人保障前半年5萬月薪，另搭配30天工作鑑賞期與轉職金5萬元的機制，即使是房仲零經驗的新鮮人也能相信自己，勇於踏出第一步，入職後還有彈性福利「信福幣」以及二胎生育補助，讓新人實踐自己與客戶的家業夢想。