東京奧運8月1日的賽事出現重大傷亡，瑞士國手哥德(Robin Godel)在馬術項目騎乘的馬匹在越野賽道跨越一處障礙時受傷，由於傷勢嚴重無法醫治，最後被實行安樂死。這匹為國捐軀的公馬叫做Jet Set，今年14歲，牠受傷導致比賽暫停，馬匹醫院檢查之後發現牠的右前腿在馬蹄上面的韌帶撕裂，經過馬主與選手同意，施予安樂死。

對於一直都需要四條腿站立的馬匹來說，一條腿受重傷就難以維持生活品質。Jet Set是西班牙的品種，先前效力於紐西蘭，哥德從去年開始和牠搭檔，牠是今年第4匹在越野賽受傷死亡的賽馬。Jet Set的前腿在著地時受傷，純屬意外，瑞士代表團沒有怪罪哥德與賽道設計。

這是23歲的哥德初次出征奧運，他在IG聲明「Jet Set在從事牠熱愛的活動中時不幸去世」同時哥德也退出團體比賽，暫停更新IG。一般健康的馬匹壽命為25至30年。