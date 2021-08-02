板橋區民生路今年2月5日晚間發生一起死亡車禍，一名郭姓騎士為了閃避一台由一名少年騎乘YouBike，不慎摔車倒地，慘遭後方曳引車輾斃，死者家屬事後對騎乘YouBike的少年、曳引車賴姓駕駛、與公車張姓駕駛提告，但檢方調查後認為張、賴無肇責，對2人不起訴，少年法庭目前正在審理少年的肇責。

據《聯合報》報導，事發當晚，26歲郭姓騎士遭曳引車輾壓頭顱斃命後，經調查，當時車流壅塞，13歲少年騎乘的YouBike，從公車右側瞬間繞往左側切出，後方的郭男為閃避緊急煞車，因重心不穩倒地，滾入曳引車下，慘遭後輪當場輾斃。

案發後，郭家對少年與公車、曳引車駕駛等3人提告，但張姓公車駕駛聲稱，當時停靠站讓乘客上下車，是處於靜止狀態，並無過失致死責任，賴姓曳引車駕駛則表示，事故發生時行進間車速只有20公里，且郭姓騎士不在視線內，根本無法作出剎車反應。

新北地檢署調查後，對張、賴2名駕駛做出不起訴處分，經鑑定確認肇事關鍵人為騎YouBike少年，少年法庭對該名少年依過失致死審理中。