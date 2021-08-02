【旅奇傳媒/編輯部報導】為了在疫情期間，無法去韓國但想念韓國吃喝玩樂的朋友，韓國觀光公社持續進行網路活動與大眾保持互動。繼日前推出韓食料理體驗組合包、韓國傳統文化DIY組合包、以及KINGDOM FRIENDS 防疫安心包活動大受好評後，台北支社特把此類線上抽獎活動整合成「在台即刻遊韓」計劃，將陸續進行購物、韓劇一直到韓食等不同主題的網路活動，並送出相應的實體禮物BOX，要讓大家在出不了國的現在也能即刻線上遊歷韓國！

▲「在台即刻遊韓」計劃，有一系列線上抽獎活動。 圖：韓國觀光公社台北支社╱提供

為了持續推廣傳統市場、免稅店、智能購物Korea shopping pass（KSP）服務，也推出由韓國觀光公社、大邱廣域市、樂天免稅店齊力合作，以購物為主題進行的【樂遊韓國】抽獎活動。KSP是全世界唯一以當地商店旅遊PASS為概念，結合大邱東城路商圈和智能平臺的系統，包含可掃QRCODE購物、AR | VR 購物（模擬試衣機）、旅遊套票、旅行通關挑戰等服務，希望能藉由本次的活動讓期待疫後到韓國血拚的朋友們多加認識KSP的便利。

【樂遊韓國】活動期間為7/29～8/9（一）中午12:00，只要完成指定任務即可抽「樂遊韓國BOX」，有機會得到樂天免稅店購物金最高260元美金、大邱特色保養品、韓國傳統市場精美提袋等豐富的禮物，總獎項多達777個，千萬別錯過！

韓國觀光公社台北支社李長儀支社長表示，據統計，疫情前至韓國旅遊的台灣旅客將購物視為其主要旅遊目的之一，雖然在疫情期間暫時無法前往韓國購物，但藉著參加活動發掘不同的旅遊購物方式也可以讓假想旅遊多一份期待的樂趣。接下來也有劇透韓國 (8/12)、蔘入韓國 (8/26)、饗遊韓國 (9/9) 等包羅萬象的主題活動，邀請喜愛韓國旅遊、文化、購物的朋友，踴躍參加。

在台即刻遊韓【樂遊韓國】詳細活動資訊

活動期間：2021.7.29（四）～8.9（一）中午12:00為止

參加方式：

任務1-1：訂閱韓國觀光公社台北支社YOUTUBE頻道並開啟小鈴噹及於指定影片下方回答問題

任務1-2：LDF_Tawian粉絲頁指定影片下方留言 （完成任務1-1、1-2即有二個抽獎名額）

任務2：韓國觀光公社 台北支社 / 樂遊大邱 / LDF_Taiwan 三個粉專按讚及追縱

任務3：填寫“樂遊韓國”活動問券調查

獎項內容

樂遊韓國BOX，包含韓國觀光公社提供之傳統市場精美提袋、大邱廣域市提供之實用口罩夾，以及依獎項不同所包含的不同金額之樂天免稅店購物金和護照套或環保袋。

一等獎 樂天免稅店購物金260美金+護照套之樂遊韓國BOX – 1名

二等獎 樂天免稅店購物金26美金+護照套之樂遊韓國BOX –10名

三等獎 大邱-天空湖水韓方保養旅行組、樂天免稅店購物金10美金+護照套之樂遊韓國BOX –100名

四等獎 樂天免稅店購物金10美金+護照套之樂遊韓國BOX - 333名

五等獎 樂天免稅店購物金10美金+環保袋之樂遊韓國BOX - 333名

相關抽獎活動資訊公佈於韓國觀光公社台北支社粉絲頁；以上活動內容可能略有變動，韓國觀光公社保有隨時修改之權利，實際活動方式，以官方粉絲頁公佈之內容為準，敬請隨時關注。

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