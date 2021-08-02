27歲「世界球后」戴資穎昨（1日）跟大陸一姐陳雨菲搶東奧羽球女子金牌，苦戰3局以1:2摘銀，但創下台灣在奧運史上第一面銀牌紀錄，贏得全台人民喝采。賽前台灣青年氣候聯盟理事王曉朗PO一篇分析戴資穎、陳雨菲致勝關鍵及球風的文章，獲得大批網友轉發，賽事結束後，幾乎都有點中。

戴資穎闖進金牌戰後，稱陳雨菲「是一個非常穩定、不太失誤，後場進攻變化多」的選手，很明白如果要勝出勢必要減少失誤。王曉朗昨（1日）下午在臉書表示，陳雨菲的球風是唯一可以克制小戴的存在，稱她打球的方式像機器人，目標是破壞小戴的節奏，「陳雨菲一開始面對小戴，盡量最有效率的跑動來防守，保持體力，等她失誤。小戴想調球的時候，回球不一定會積極往邊線進攻，偶而往中間一點打，也時快時慢破壞小戴調球的節奏，當小戴急了自然就會失誤。」除此之外，王曉朗提到陳雨菲是個直接模仿男單選手打球的女單選手，這兩年在後場跳殺、反手的技巧大幅提升，底線反拍回高球的力道與準度越來越接近戴資穎，「今天（1日）很有可能調球的節奏會不斷被破壞，陳雨菲甚至有時候會製造還可以的機會給小戴殺，知道小戴會考慮到陳雨菲的防守範圍大，逼著小戴把殺球打出界。」

陳雨菲在金牌戰戰術為守大於攻，等待戴資穎失誤得分。（圖／路透）

王曉朗認為戴資穎的致勝關鍵在於「掌握調球節奏、掌握邊線位置、減少失誤」果不其然，此場金牌戰陳雨菲以像機器人的高度穩定性勝出，「戴爸」戴楠凱稱讚對手表現很好，很多死球都救起來，迫使小戴失誤比較多；王曉朗賽後分析陳雨菲的打法：「戰術上除非機會好，就是死不進攻，連創造優勢都不需要，只要破壞小戴節奏就好，利用平推球與往中間打的球，來化解節奏與壓縮小戴可以左右調球的邊線的(及)空間進而發生失誤。最後就是利用不進攻保持體力，讓陳雨菲有體力跟專注力在第三局的尾盤與小戴拚搏。」他恭喜中國大陸羽球隊成功花四年訓練一台機器，但也讓女單走向無聊的年代，「世界第一的球員如果是一個總是在等對方失誤來贏球的球員，那女單是會變得多無聊啊。陳雨菲的風格贏球真的很有效率，但是真的很破壞觀賞體驗」。

聽聞戴資穎說過東奧後要退休，王曉朗隔空向她喊話：「你沒有欠台灣什麼，你也沒有欠羽球什麼，你更沒有欠你的球迷什麼，你應該決定你的人生。但我很真的希望你過了今(1日)晚或是一陣子的沉澱之後，思考一下要不要拚一座世錦賽。」王曉朗肯定戴資穎未來仍有機會奪冠，不希望未來羽球女單是機器人稱霸；最後，他感謝戴資穎過去多年的陪伴，感謝對方用球技、風度和人情味告訴世界什麼是台灣人，「希望你會記得過程中，台灣人以及世界球迷給你的支持，小戴我們愛你，我們為你加油，全世界的比賽都還是你的主場，你是球后，你是我們的第一名。」