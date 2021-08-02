警方查獲黃嫌販毒時犯案證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市黃姓男子為某餐飲公司外送便當員工，為賺外快兼職販毒，台中市刑大偵六隊於今年3月間獲報蒐證，5月初見時機成熟，埋伏逮捕黃與3名藥腳，查獲海洛因及安非他命等毒品，黃坦承涉案，警依違反毒品危害防制條例送辦，持續溯源擴大偵辦，揪出隱身幕後之不法販毒集團。

台中市刑大偵六隊指出，黃嫌平日受雇於餐飲公司，負責便當外送業務，該嫌性情多疑狡猾，疫情期間躲避警察攔查，利用開公司車外送便當之便，順便運送毒品給購毒藥腳，企圖掩罪藏惡，警方趁黃嫌返回公司之際，將黃嫌逮捕，查獲微量海洛因、數十公克安非他命、吸食工具等證物。

台中市刑大偵六隊表示，今年3月間查獲一起毒品案，根據被逮捕的其中1名藥腳，再追出有毒品前科的50歲黃嫌，為供毒的來源之一，警方兵分西屯、霧峰等地，逮捕黃嫌後，陸續查出與3名藥腳犯罪事證，將黃嫌等4人依毒品罪嫌起訴。

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