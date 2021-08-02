網路漫畫平台 LINE WEBTOON 今（2）日歡慶登台七週年，並以《我們的週年紀戀日》為主題迎來首位在台代言人，邀請《火神的眼淚》劇中熱血帥氣的林柏宏化身「撕漫男友」，現身於三支代言影片，並獨家公開漫畫特輯《我們的週年紀戀日-撕漫男友林柏宏專訪》，更獻上男友視訊橋段製成的IG濾鏡與粉絲甜蜜互動！同步也推出七週年活動，只要下載登入APP並完成指定任務，即有機會將iPhone 12和代言人林柏宏的精美週邊好禮帶回家！

LINE WEBTOON 回顧發展歷史，分享到母公司從2004年於韓國成立以來，持續擴展全球版圖，進軍台灣、日本、美國、泰國、印尼、法國、德國、拉丁美洲等市場，至今在全球總下載量超過2億，作品數累積超過130萬部，具有750000名創作者，台灣市場則累積超過600部的繁體中文作品和近100位的本土創作者，可見整體漫畫市場的蓬勃發展。近年LINE WEBTOON 旗下作品陸續改編為戲劇、電影、動畫，包含《與神同行-神的審判》、《女神降臨》、《SWEET HOME》、《無法抗拒的他》、《奇奇怪怪-整容液》、《神之塔》等漫畫改編劇作皆引發熱潮，已成為孵化娛樂內容原創IP重要平台之一。

LINE WEBTOON登台七週年，不僅有豐富多元的漫畫內容，並結合動態音效創造身歷其境的體驗，也支援漫畫下載離線閱讀和跨裝置觀看。為打造更多元的娛樂體驗，LINE WEBTOON積極推動原創IP發展，今首次公開，以魯蛇追尋籃球夢為主題的熱血人氣作品《宅男打籃球》將由內容物數位電影製作有限公司進行影視化改編，預計於明年第二季正式開拍，也成為LINE WEBTOON台灣首部漫改影視作品！《宅男打籃球》從2015年開始連載，描述主角周大華從高中籃球校隊的風雲人物，一轉眼變成一位年近30歲過著鹹魚般混吃等死生活的魯蛇，直到他報名了「寶島社區盃3對3籃球大賽」，才又逐漸找回奮鬥的目標。過程中爆笑又熱血的故事情節，吸引一群忠誠粉絲，預計明年開拍成影集後，勢必再掀起一波熱潮！

《宅男打籃球》成為LINE WEBTOON台灣首部漫改影視作品。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮表示：「感謝台灣用戶長期以來的支持，在地創作者的培育一直是我們最重視的一環，目前在台已有近100位本土創作者在平台上發光發熱。很高興能於七週年之際宣布，本土漫畫《宅男打籃球》將成為LINE WEBTOON登台後首部培育出的影視化作品。往後我們將持續協助創作者作品IP發展的更多可能，並努力為台灣漫畫家打造優質的創作環境。」

同時，LINE WEBTOON也以本土漫畫家「夢想孵化器」為目標，致力扶植創作者站上世界舞台，帶動台灣文創產業發展。為提供更豐厚的資源，平台推出創作者培育計畫，針對已簽約的既有創作者，定期舉辦專業網漫作家訓練營和網漫作家交流會，讓優秀創作者有更多分享與對話空間，激發創新火花；並且延續韓國總部經驗，將於台灣啟動經紀約計畫，替創作者拓展更多IP發展機會。而針對新銳作家，LINE WEBTOON則在今年起大力推動「網漫作家培育計畫」，只要至平台上傳新作，即有機會獲得資深編輯一對一指導以及正式連載作品，讓潛力新星嶄露頭角，邀請更多優質創作者們一起加入LINE WEBTOON。

為了歡慶七週年，LINE WEBTOON祭出《我們的週年紀戀日》系列活動，公開首位台灣代言人—在《火神的眼淚》飾演帥氣打火英雄的林柏宏！林柏宏將化身完美「撕漫男友」，出演三支以LINE WEBTOON人氣漫畫內容出發的創意短影片—《我們的週年紀戀日–約會篇》、《我們的週年紀戀日–靠近篇》、《我們的週年紀戀日–獻殷勤篇》，影片劇情皆巧妙串聯情侶間特殊的「紀念日」，呼應七週年主題。

除了代言影片，LINE WEBTOON更將林柏宏獨家專訪製成《我們的週年紀戀日-撕漫男友林柏宏專訪》漫畫特輯，以長條漫畫形式呈現總共四話的精彩內容！此外也上架IG主題濾鏡《與我的撕漫男友林柏宏視訊吧！》，讓讀者們線上享有和撕漫男友的甜蜜互動。最後，LINE WEBTOON同步啟動《我們的週年紀戀日》七週年讀者活動，只要下載登入APP，觀看創意短影片且於《我們的週年紀戀日-撕漫男友林柏宏專訪》指定話次按愛心，並將三部人氣漫畫《女神降臨》、《我與教授難以啟齒》、《今生也請多指教》加入最愛，即有機會將iPhone 12和撕漫男友代言人林柏宏的精美週邊好禮帶回家，數量有限，送完為止，心動的粉絲趕緊手刀下載！