台南市的疫苗覆蓋率大約3成，市府一級首長幾乎都打過疫苗，甚至有6成左右的首長已經打完第二劑，僅新聞及國際關係處長蘇恩恩至今連第一劑都還沒打。國民黨議員林燕祝2日總質詢時，蘇恩恩表示，他已向1922平台預約施打國產高端疫苗，一定要支持國產疫苗。

林燕祝總質詢時，先問在場備詢的市府官員，「還沒有施打疫苗的人請站起來」，結果只有蘇恩恩站起來，其他各局處首長都已施打疫苗；之後，再問「打完第二劑的首長請站起來」，約有6成首長起立。

林燕祝質疑蘇恩恩，「為何唯獨你一人，當初沒有和市長及其他局處首長一起到成大醫院施打疫苗？」蘇恩恩答說，疫苗剛開始施打時，由於民眾的接種意願不高，因此市長黃偉哲曾要求市府首長帶頭施打。當初有10位首長一起去接種，但是他並不在名單之內。

不過，蘇恩恩強調，1922平台推出後，他已經預約並勾選施打國產高端疫苗，同時市議會的議員也有很多人要支持國產疫苗；黃偉哲補充說，台南市議會有31名議員要打國產疫苗。

林燕祝認為，中央說得很好聽，超前部署、有疫苗，請民眾不用擔心，可是知道有多少百行百業、民眾的痛苦嗎？希望市長勇敢一點，宣布台南市購買疫苗全部施打，「我就給你按個讚」。