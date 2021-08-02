先前曾經短暫幫助台新夢想家打過東南亞職籃(ABL)的「國民姐夫」吳永盛，在結束苦坐板凳的兩個大陸CBA球季之後，還是決定重返夢想家打球了，夢想家2日發布正式官方新聞稿宣布吳永盛的強勢回歸，他更訂出想要挑戰個人獎項，甚至幫助夢想家奪冠的目標。

以下是夢想家新聞稿內容，『福爾摩沙台新夢想家球團2日宣佈「國民姐夫」吳永盛正式加盟，吳永盛是美國大學男籃第一級（NCAA D1）史上首位拿到籃球獎學金的台灣本土球員，更有兩年的中國男子籃球職業聯賽（CBA）實戰經驗，除擁有出色的防守技巧之外，更具優異的對抗性，是兼具速度與進攻視野的雙能衛。對於將加盟夢想家並於家鄉出賽，吳永盛表示，非常感謝球團的肯定，加入夢想家有種回家的感覺，「未來一定會持續付出百分百的努力，目標除了希望有機會挑戰個人獎項之外，最重要的是要幫助球隊拿下總冠軍！」

吳永盛自金華國中畢業後即旅外，為台灣史上首位赴美挑戰高中籃球聯賽的球員，2019年從NCAA一級學校沙加緬度州立大學畢業返台後，便於季中加盟台新夢想家（原為寶島夢想家），拚戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），球季結束後，他投入CBA選秀，於首輪第8順位被上海久事大鯊魚選進，2020-21球季，他轉隊效力新疆廣匯飛虎，更曾在2021CBA全明星技巧挑戰賽中拿下冠軍，是繼2011年林志傑後台灣獲獎第二人。

經過兩年CBA洗禮，吳永盛返台加入台新夢想家，台新夢想家總經理韓駿鎧表示，吳永盛除了擁有成熟的球商及強悍的防守之外，態度也十分積極，「因為其實永盛並沒有在台灣出賽過完整的賽季，期盼他能在滿場球迷的關注之下發揮球技，向大家證明自己的實力！」

對於新賽季即將投入P.LEAGUE+賽事，吳永盛表示非常期待新球季的開始，「先前都有觀看PLG的賽事，發現中部的球迷都非常熱情！」他更特別提到，感謝一路以來支持自己的球迷，「謝謝所有的球迷，即便我不常於台灣出賽，依舊很關注我的表現與動態，希望下個賽季大家都能進場為夢想家加油，也期待在主場與大家相見！」

吳永盛於日前入選中華男子籃球代表隊培訓名單中，目前正跟隨中華隊行程集訓，預計將在8月底參加2021亞洲盃男籃資格賽，全力爭取亞洲盃參賽權。更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。』