亞股回神，台股止跌反攻17300點！儘管上週五美股收低，僅費城半導體指數收紅，日本及陸股全面走高，為台股急欲擺脫上週受航運類股跌跌不休及陸股、港股走弱帶衰的台股注入強心針，今天台股由台積電(2330)、南亞科(2408)、聯發科(2454)等半導體權值股扮演穩盤要角，資金點火中小型股，天鈺(4961)、易華電(6552)、友銓(5321)、杏國(4192)、杏輝(1734)、宏觀(6568)亮燈漲停，台灣本土疫情趨緩，市場預期房市及百貨買氣可望增溫，冠德(2520)及遠百(2903)等轉強，電子及傳產同步轉強，化解台股一度因長榮(2603)及萬海(2615)等航運類股下殺翻黑壓力，指數在中場過後向上急拉，順利站上17300點。

截至11點25分為止，加權股價指數約17315.45點，上漲68.04點，成交量約2598.69億元，OTC指數為219.12點，上漲1.73點，成交量約533.79億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲2.49%，其次是鋼鐵類股及油電氣類股，分別上漲2.13%及1.72%，表現較差者為電線電纜類股、電腦設備類股及造紙類股，其中電線電纜類股下跌1.57%，電腦設備類股下跌1.27%，造紙類股下跌1.08%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲2.51%，表現最差為觀光類股，下跌0.71%。

就技術面來看，上週台股跟著美股漲多震盪劇烈，受到航運類股走跌拖累，終場加權股價指數以17247.41點作收，累計一周下跌325.51點，跌幅約1.85%，週K連二黑，日均量為5051.6億元；OTC收盤指數為217.39點，累計一週跌3.38點，跌幅為1.53%，週K收黑，日均量1013.03億元；今天台股在亞股全面走高帶動下，指數以高盤開出，但航運等依舊弱勢，一度拖累台股指數翻黑，所幸逢低買盤不弱，指數在17300點震盪；上週台股指數持續走弱，失守短期均線，且低點來到16893點，一度跌破季線(13周均線)，逼近半年線(26周均線)，今天台股反彈，雖然順利守住5日均線，但週KD指標已轉為交叉向下，指數必須快速反彈站穩短期均線，才能藉由震盪整理緩步上攻方式化解上檔套牢賣壓，尤其7月台股指數下跌508.05點(跌幅2.86%)，月成交量爆出12.38兆歷史天量，目前月KD指標呈現糾結狀態，8月台股月KD指標恐轉為交叉向下，若大盤月K線跌破7月低點16893點(即上周低點)，後市須提防另一波段跌勢產生。

分析師表示，隨著美國基建計畫達成協議，有助經濟加速復甦，加上第二季財報數據亮眼，有助於美股持續多方走勢；台灣方面確診人數大降，全台已降至二級警戒，且時序進入第3季電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，資金動能充沛，雖近期隨亞洲股市偶有震盪，後勢仍不看淡。

不過，考量財報利多接近尾聲，雖然台灣第3季產業景氣仍佳，但融資餘額過高，籌碼凌亂，預期指數將於月線及半年線區間震盪整理，選股優於指數，操作建議逢低擇優選股，汰弱留強，選股可留意IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、汽車與電動車相關等族群。