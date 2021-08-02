工業電腦廠艾訊(3088)雖受惠歐美訂單需求回升，惟受缺料、新台幣強升及比較基期較高影響，2021年第二季每股盈餘（EPS）0.55元、為近3年半低點，上半年每股盈餘1.98元、創近8年同期低點。展望後市，公司預期下半年營運可望回穩，力拚成長動能增溫。

艾訊股價6月底觸及57.3元波段高點，近期回測54～55.7元區間盤整，今（2）日開低下跌0.91％後獲買盤敲進回升，截至午盤小跌約0.4％，三大法人上周合計賣超36張。艾訊股東常會通過配息約2.57元，將於明（3）日除息交易。

艾訊第二季合併營收11.01億元，季增達13.7％、年減2.12％。不過，毛利率34.13％、營益率6.59％遜於首季及去年同期，營益率為近5季低點，加上匯損拖累業外轉虧，使稅後淨利0.45億元，季減達61.61％、年減達58.44％，每股盈餘0.55元，雙創近3年半低點。

合計艾訊上半年合併營收20.7億元、年減7.98％，為近4年同期低點。毛利率自33.1％升至35.1％，但營益率自8.61％降至6.81％，為近4年同期低點。雖然業外收益增加55.17％，稅後淨利1.65億元、年減6.98％，每股盈餘1.98元，均為近8年同期低點。

艾訊受惠貢獻近8成的歐美市場需求顯著復甦，帶動第二季營收優於首季，惟仍受部分IC供給短缺的缺料影響，且新台幣強升壓抑毛利率及營收成長，並導致匯損增加。加上首季業外認列處分閒置辦公室收益，墊高比較基期，使第二季獲利衰退幅度擴大。

展望後市，艾訊先前法說時預期，未來幾季營收可望優於去年同期，目標第三、四季營收回升至11～12億元、每股盈餘0.8～1元，全年營收預計將有個位數成長，毛利率持穩約36％。依目前在手訂單及客戶展望，若缺料狀況進一步紓緩，成長動能可望增強。

其中，因醫療、基礎建設相關自動化設備、綠色能源相關應用等訂單明顯增加，艾訊對美國需求展望樂觀。各垂直應用方面，醫療貢獻去年約10％，今年估逾15％，去年自20％降至15％的博奕，上半年估降至10％，但隨著下半年美國訂單出貨，貢獻比重可望回升。