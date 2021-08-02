大成鋼(2027)今年以來持續受惠鋁捲板供不應求，公司並積極與海內外供應商洽談，以及規劃產線去瓶頸、德州廠擴產，預期2023年後公司鋁捲板每月供應量上看4萬噸，除了較目前產能大增逾倍，每月供應量估可增加逾4成。

大成鋼日前公告，子公司TCI Texarkana擬斥資9917.18萬美元、約近新台幣28億元，自地委建廠房，增加鋁捲板產能。

美國鋁捲板隨著經濟復甦，需求向上，但供給受到美國對18國祭出反輕銷，鋁捲板供不應求，大成鋼德州廠目前月產能約1.3萬噸，目前產能滿載，因此規劃增加產能。

法人指出，大成鋼擴產，新廠月產能估計與現有規模差不多，可達1.3-1.4萬噸。除了建新廠外，大成鋼也針對既有產能推動去瓶頸，預估可帶動大成鋼未來月產能突破3萬噸，上看4萬噸。

大成鋼的去瓶頸計畫，預期可使月產能有機成長5000噸，明年中開出產能。

法人指出，德州廠軋延月產能約1.3萬噸，搭配庫存加上自己生產，今年每月出貨量平均約2.9萬噸。

大成鋼子公司TCI Texarkana，將斥資9971.8萬美元自地委建廠房並擴產方面，此新廠月產能規模預估與既有產能相當，約1.3萬噸，擴產效益可望在2023年顯現。此外，公司積極與海內外供應商洽談，法人看好有機會再新增1萬噸供應能力，整體而言，預估2023年後，大成鋼鋁捲板每月可供應量上看4萬噸，較目前出貨量成長超過4成。

大成鋼截至7月鋁捲板庫存仍約有15萬噸，毛利率達2成之上，下半年將持續受惠漲價。